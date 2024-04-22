Geely выходит из Volvo! Что происходит с китайскими инвестициями?

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Bloomberg: группа Geely продает свои акции в Volvo AB на $1.32 миллиарда

0:38
Авто

Группа Zhejiang Geely Holding Group из Китая продает свои акции класса B в производителе грузовиков Volvo AB на сумму 14.46 миллиарда шведских крон (1.32 миллиарда долларов США).

Bloomberg: группа Geely продает свои акции в Volvo AB на .32 миллиарда
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings© is licensed under CC BY-SA 2.0

Geely сообщила, что это решение соответствует их стратегии долгосрочного развития, и они останутся вторым крупнейшим инвестором Volvo с 88.5 миллионами акций класса A. Холдинг также отметил, что продажа является частью их стратегии риск-менеджмента и диверсификации инвестиций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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