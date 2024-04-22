Geely выходит из Volvo! Что происходит с китайскими инвестициями?

Bloomberg: группа Geely продает свои акции в Volvo AB на $1.32 миллиарда

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Группа Zhejiang Geely Holding Group из Китая продает свои акции класса B в производителе грузовиков Volvo AB на сумму 14.46 миллиарда шведских крон (1.32 миллиарда долларов США).

Фото: Wikipedia by Lord of the Wings© is licensed under CC BY-SA 2.0

Geely сообщила, что это решение соответствует их стратегии долгосрочного развития, и они останутся вторым крупнейшим инвестором Volvo с 88.5 миллионами акций класса A. Холдинг также отметил, что продажа является частью их стратегии риск-менеджмента и диверсификации инвестиций.