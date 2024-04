Geely выходит из Volvo! Что происходит с китайскими инвестициями?

Группа Zhejiang Geely Holding Group из Китая продает свои акции класса B в производителе грузовиков Volvo AB на сумму 14.46 миллиарда шведских крон (1.32 миллиарда долларов США).

Фото: Wikipedia by Lord of the Wings© is licensed under CC BY-SA 2.0