Geely выходит из Volvo! Что происходит с китайскими инвестициями?

Группа Zhejiang Geely Holding Group из Китая продает свои акции класса B в производителе грузовиков Volvo AB на сумму 14.46 миллиарда шведских крон (1.32 миллиарда долларов США).
Geely сообщила, что это решение соответствует их стратегии долгосрочного развития, и они останутся вторым крупнейшим инвестором Volvo с 88.5 миллионами акций класса A. Холдинг также отметил, что продажа является частью их стратегии риск-менеджмента и диверсификации инвестиций.
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