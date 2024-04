Илон Маск держит мир в напряжении

После эксклюзивного отчета агентства Reuters 5 апреля о том, что Tesla отказалась от планов по выпуску электромобиля Model 2 за 25 000 долларов, Илон Маск не дал ясных ответов инвесторам.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic