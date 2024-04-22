Илон Маск держит мир в напряжении

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Reuters: инвесторы требуют ясности от Tesla в связи с отменой проекта Model 2

Авто

После эксклюзивного отчета агентства Reuters 5 апреля о том, что Tesla отказалась от планов по выпуску электромобиля Model 2 за 25 000 долларов, Илон Маск не дал ясных ответов инвесторам.

Reuters: инвесторы требуют ясности от Tesla в связи с отменой проекта Model 2
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он выразил недовольство отчетом Reuters, но не уточнил, в чем именно состоит его неточность. Инвесторы требуют ясности по поводу Model 2 и стратегии Tesla в условиях падающего спроса на электромобили и растущей конкуренции от китайских производителей.

Хотя некоторые инвесторы поддерживают идею о фокусировке на роботакси, Маск оставил их в недоумении относительно следующего проекта Tesla и сроков его реализации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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