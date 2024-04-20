Ford сделал сенсационное открытие для владельцев Mustang

Ford объявил о выпуске 60-летнего юбилейного издания Mustang и представил небольшой сюрприз для всех владельцев автомобилей текущего поколения. С помощью обновлений по воздуху добавлена новая пользовательская опция для цифрового приборного щитка, имитирующая приборы оригинальной модели.
Новая приборная панель включает графику в стиле скиоморфизма с двойными круглыми спидометром и тахометром, аналогичными оригинальным, включая хромированное кольцо и стрелки, узкий шрифт и красные стрелки.
Обновление абсолютно бесплатно для всех автомобилей Mustang текущего поколения и будет доступно для установки беспроводно. Это прекрасный способ включить больше владельцев Mustang в празднование истории модели и вызвать интерес к будущим дизайнам приборов для Mustang.
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