Продлить жизнь мотору и не попасть на "капиталку": 5 секретов, которые автосервисы вам не расскажут

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Как продлить жизнь двигателю: основные аспекты обслуживания ДВС

0:29
Авто

Для продления срока службы двигателя важно правильно обслуживать его. Помимо регулярного технического обслуживания, необходимо следить за состоянием топливного фильтра, моторного масла, ремня ГРМ, зазорами клапанов и другими деталями.

Как продлить жизнь двигателю: основные аспекты обслуживания ДВС
Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

Регулярная замена топливного фильтра и масла, проведение замены ремня ГРМ и проверка зазоров клапанов помогут избежать некачественного обслуживания и увеличить срок службы двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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