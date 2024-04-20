Продлить жизнь мотору и не попасть на "капиталку": 5 секретов, которые автосервисы вам не расскажут

Как продлить жизнь двигателю: основные аспекты обслуживания ДВС

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Для продления срока службы двигателя важно правильно обслуживать его. Помимо регулярного технического обслуживания, необходимо следить за состоянием топливного фильтра, моторного масла, ремня ГРМ, зазорами клапанов и другими деталями.

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Регулярная замена топливного фильтра и масла, проведение замены ремня ГРМ и проверка зазоров клапанов помогут избежать некачественного обслуживания и увеличить срок службы двигателя.