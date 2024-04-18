Большое открытие: BMW раскрывает секреты нового i4 в Китае

BMW представит электрический i4 на Auto China в Пекине

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На предстоящем Auto China в Пекине BMW планирует представить свой электрический седан i4. Модель будет показана на мировой премьере вместе с электрическим кроссовером Mini Aceman.

Фото: Wikipedia by BMW Nederland is licensed under CC BY 3.0

Новый i4, основанный на 4 Series Gran Coupe, получит обновленный дизайн с элементами, заимствованными у недавно обновленных моделей 4 Series.

Ожидается также использование новой информационно-развлекательной системы iDrive 8.5 и других улучшений.