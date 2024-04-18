Xiaomi взорвала рынок: новый Tesla-убийца?

Продажи первого электромобиля Xiaomi превзошли ожидания в 3-5 раз

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Продажи первого электромобиля Xiaomi превысили ожидания на 3-5 раз, заявил глава компании Лей Цзюн. На двухчасовом прямом эфире в Douyin, китайском аналоге TikTok, он сообщил, что компания начала доставку стандартных версий модели SU7 покупателям раньше запланированного.

Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

Xiaomi запустила автомобиль в конце прошлого месяца, предложив его по привлекательной цене — менее 30 000 долларов за базовую модель, что на 4000 долларов дешевле базовой модели Tesla Model 3 в Китае.

Помимо стандартной версии, Xiaomi планирует начать поставки моделей Max в этом месяце и моделей Pro к концу мая. Ожидается, что убытки от модели SU7 могут быть значительными, прогнозируется убыток в размере 4,1 миллиарда юаней на основе прогнозируемого объема продаж в 60 000 единиц в этом году.