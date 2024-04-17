Секреты автоиндустрии: Билл Форд о раскачивании политической лодки и будущем электромобилей

Билл Форд: автомобильная промышленность США нуждается в стабильной политике

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Исполнительный председатель Ford Motor, Билл Форд, заявил, что автомобильной промышленности США необходима стабильность в регулятивной политике, независимо от политических изменений в Вашингтоне.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company is licensed under CC BY 3.0

Он подчеркнул, что хотя темпы роста продаж электромобилей замедлились, глобально они все еще быстро принимаются, и Ford будет следовать этому тренду, сохраняя при этом свои ставки на бензиновые и гибридные автомобили.

Форд также выразил надежду на выбор страной определенного пути развития, чтобы промышленность могла лучше планировать свои действия. Он отметил, что разные политические партии представляют разные взгляды на роль и необходимость электромобилей в США, и что решение администрации Байдена о смягчении предлагаемых правил для автопроизводителей является важной победой для автопрома.