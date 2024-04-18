Пора менять свою "рабочую лошадку". Признаки, что ваш автомобиль умирает

Эксперт Георгий Вихров объясняет, что признаки того, что пора менять автомобиль, могут быть разными. Один из главных — изменение образа жизни владельца, если автомобиль уже не соответствует его потребностям.
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Эксперт также обращает внимание на внешние признаки износа и ушатанности машины, которые могут свидетельствовать о необходимости замены.
Падение мощности, частые ремонты и нехватка безопасности — еще несколько признаков, указывающих на то, что пора задуматься о покупке нового автомобиля.