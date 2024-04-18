Пора менять свою "рабочую лошадку". Признаки, что ваш автомобиль умирает

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Когда пора менять автомобиль: признаки, на которые стоит обратить внимание

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Авто

Эксперт Георгий Вихров объясняет, что признаки того, что пора менять автомобиль, могут быть разными. Один из главных — изменение образа жизни владельца, если автомобиль уже не соответствует его потребностям.

Когда пора менять автомобиль: признаки, на которые стоит обратить внимание
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт также обращает внимание на внешние признаки износа и ушатанности машины, которые могут свидетельствовать о необходимости замены.

Падение мощности, частые ремонты и нехватка безопасности — еще несколько признаков, указывающих на то, что пора задуматься о покупке нового автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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