Расходы на владение этим популярным автомобилем за пять лет равны его стоимости

НАПИ провело анализ и подсчитало стоимость владения Москвичом 3 за 5 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

После того, как в марте были заметно снижены цены на автомобиль "Москвич 3", интерес к этой модели значительно возрос в России. Эксперты из маркетингового агентства НАПИ провели анализ затрат на владение этим автомобилем.

Фото: Илья Панфёров/ Pravda.ru

При расчете учитывались различные аспекты, такие как место проживания владельца (Москва) и годовой пробег в 15 тысяч километров. Аналитики также учли страховку (включая каско), затраты на покупку и смену покрышек в соответствии с сезоном, средний расход топлива (по данным производителя), а также расходы на техническое обслуживание, налоги и сборы.

Итоговые расчеты показали, что годовая стоимость владения кроссовером составляет 328,3 тысячи рублей. За пять лет общие затраты достигают 1,641 миллиона рублей. Стоимость автомобиля при этом составляет 1,8 миллиона рублей (при расчете на базовую комплектацию "Комфорт" в Москве).