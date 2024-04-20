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Расходы на владение этим популярным автомобилем за пять лет равны его стоимости

НАПИ провело анализ и подсчитало стоимость владения Москвичом 3 за 5 лет

1:05
Авто

После того, как в марте были заметно снижены цены на автомобиль "Москвич 3", интерес к этой модели значительно возрос в России. Эксперты из маркетингового агентства НАПИ провели анализ затрат на владение этим автомобилем.

НАПИ провело анализ и подсчитало стоимость владения Москвичом 3 за 5 лет
Фото: Илья Панфёров/ Pravda.ru

При расчете учитывались различные аспекты, такие как место проживания владельца (Москва) и годовой пробег в 15 тысяч километров. Аналитики также учли страховку (включая каско), затраты на покупку и смену покрышек в соответствии с сезоном, средний расход топлива (по данным производителя), а также расходы на техническое обслуживание, налоги и сборы.

Итоговые расчеты показали, что годовая стоимость владения кроссовером составляет 328,3 тысячи рублей. За пять лет общие затраты достигают 1,641 миллиона рублей. Стоимость автомобиля при этом составляет 1,8 миллиона рублей (при расчете на базовую комплектацию "Комфорт" в Москве).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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