Шум от шин превращает ваш автомобиль в звуковую бомбу: вот как сделать его молчаливым

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Шиномонтажник раскрыл три простых метода уменьшить шум от летней резины

2:30
Авто

Многие водители замечают, что после установки летних шин уровень шума в салоне автомобиля возрастает, особенно если ранее использовались зимние шины без шипов, так называемые "липучки". Владелец автомобильного сервиса поделился с порталом njcar. ru способами смягчения негативного влияния летних покрышек на шум в салоне.

Шиномонтажник раскрыл три простых метода уменьшить шум от летней резины
Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0

Известно, что более дешевая летняя резина, в целом, шумнее зимней без шипов из-за своей большей жесткости. Однако это не означает, что нужно мириться с постоянным шумом.

Самый радикальный способ снижения шума от колес — установка дополнительной звукоизоляции в колесные арки (или даже по всему днищу). Интересно отметить, что многие китайские автомобили, широко представленные на российском рынке, часто страдают от проблем с шумом в колесных арках и днище. В результате в салоне таких машин часто слышны раздражающие шумы.

С учетом этого можно предположить, что российские автосервисы, специализирующиеся на звукоизоляции, скорее всего, столкнутся с ростом спроса в ближайшие годы.

Кроме того, сами владельцы автомобилей могут предпринять меры для снижения шума от шин. Каждая модель шин имеет свой индекс шума, помимо стандартных характеристик, таких как грузоподъемность и максимальная скорость. Индекс шума обычно представлен на этикетке шины специальным символом — стилизованным динамиком, излучающим звуковые волны.

Количество черных волн на этом символе показывает, насколько шумит шина во время движения.

При выборе шин также стоит обратить внимание на дизайн протектора. Если важно уменьшить уровень шума, лучше выбирать шоссейные шины с неявно выраженным протектором и асимметричным рисунком.

Однако на таких шинах лучше не ездить вне дорог. Здесь каждый владелец автомобиля решает, что для него важнее: качества вождения на бездорожье или снижение уровня шума.

Не стоит забывать и о давлении в шинах перед тем, как винить их в излишнем шуме. Даже небольшое снижение давления может значительно увеличить сопротивление качению и привести к появлению лишних шумов.

Поэтому важно следить за рекомендованным производителем давлением в шинах, что, скорее всего, поможет снизить уровень шума.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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