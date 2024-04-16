Автоматическое получение водительской категории В при наличии категории С: возможно или нет

Как изменилось законодательство в области получения прав на вождение?

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие люди, учившиеся в автотранспортных и военных училищах автоматически получали права категории С, что предполагало доступ к вождению автобусов и военной техники. Раньше права категории С автоматически позволяли получать категорию В и водить легковой транспорт.

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Однако теперь согласно действующему законодательству, водитель не может автоматически получить категорию В, если у него уже имеется открытая категория А или С. В любом случае придётся предварительно пройти обучение и после сдать экзамен. 1

Если у водителя имеются права с категорией С или документ, разрешающий управлять трактором и иной спецтехникой, всё равно придётся учиться на легковой автомобиль, так как транспортные средства разных категорий отличаются друг от друга по техническим параметрам, выносливости и оснащению. 1

Единственным положительным моментом становится то, что такому автомобилисту будет существенно проще пройти учебный материал, так как он уже знаком с некоторыми тонкостями передвижения по дорогам общественного пользования