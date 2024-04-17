Открываем карты: самые ненадежные и неприхотливые автомобильные подвески

Секреты надежности: какие автомобили имеют самую долговечную подвеску

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Некоторые известные автомобильные бренды скрывают подвесочные проблемы, которые могут начаться уже после пробега в 100 тысяч километров.

Фото: flickr by Brian Snelson is licensed under CC BY 2.0

Наибольшие сложности возникают с пневматическими подвесками на тяжелых премиальных моделях BMW, Mercedes-Benz и Audi, что может привести к дорогостоящему ремонту из-за недостатка мастерских, специализирующихся на их обслуживании.

Более удачной оказывается подвеска у Land Rover и Mercedes-Benz, хотя их ремонт все равно требует частых визитов в мастерские. Среди японских автомобилей, Mitsubishi ASX, Volkswagen Tiguan, Renault Duster и Suzuki Grand Vitara показывают хорошую надежность подвески, особенно в сравнении с премиальными моделями.

Toyota RAV4 выделяется как одна из самых долговечных моделей с подвеской, способной продержаться более 200 тысяч километров при грамотном обслуживании.