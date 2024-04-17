Суперновинка от Audi: RS E-Tron GT Performance готов к громкому дебюту

Audi представит флагманский электрокар RS E-Tron GT Performance

0:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Audi предварительно показывает свою версию обновленного электрического седана, RS E-Tron GT Performance, который будет являться флагманской моделью в линейке.

Фото: Wikipedia by Nimda01 is licensed under CC BY-SA 4.0

Новинка получит улучшенную мощность по сравнению с текущей версией и изменения в батарее для увеличения дальности хода.

Подробности о модели пока остаются тайной, но ожидается, что она будет адаптирована для большего комфорта по сравнению с более резким Taycan от Porsche.