Суперновинка от Audi: RS E-Tron GT Performance готов к громкому дебюту

Audi предварительно показывает свою версию обновленного электрического седана, RS E-Tron GT Performance, который будет являться флагманской моделью в линейке.
Новинка получит улучшенную мощность по сравнению с текущей версией и изменения в батарее для увеличения дальности хода.
Подробности о модели пока остаются тайной, но ожидается, что она будет адаптирована для большего комфорта по сравнению с более резким Taycan от Porsche.
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