Hyundai Ioniq 5 N 2025 года призван изменить представление о вождении электромобилей, добавив больше драйва и участия в управлении.
Этот автомобиль, который назван самым мощным в истории Hyundai, обещает комбинировать передовые технологии с ощущением классики. Стоимость этой модели начинается от $67,475, что делает его более доступным по сравнению с конкурентами, такими как Porsche Macan Turbo.
Hyundai планирует установить рекорд времени прохождения на Pikes Peak для серийных электрических SUV, что подчеркивает гоночные амбиции этой модели.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.