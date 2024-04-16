Битва за электрические дороги: новый Hyundai Ioniq 5 N готов выйти на трассу

Hyundai представляет 2025 Ioniq 5 N: электромобиль с новым уровнем драйва

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Hyundai Ioniq 5 N 2025 года призван изменить представление о вождении электромобилей, добавив больше драйва и участия в управлении.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Этот автомобиль, который назван самым мощным в истории Hyundai, обещает комбинировать передовые технологии с ощущением классики. Стоимость этой модели начинается от $67,475, что делает его более доступным по сравнению с конкурентами, такими как Porsche Macan Turbo.

Hyundai планирует установить рекорд времени прохождения на Pikes Peak для серийных электрических SUV, что подчеркивает гоночные амбиции этой модели.