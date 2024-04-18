Забыли прогревать двигатель весной: эксперты развеяли мифы и выявили шокирующие последствия

Моторист раскрыл ускоренный способ прогрева двигателя автомобиля весной

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Когда весной температура поднимается выше нуля, многие автовладельцы забывают о необходимости прогрева двигателя. Они просто садятся за руль, заводят машину и мчатся вперед. Однако эксперты портала njcar. ru уточнили у опытного механика с двадцатилетним стажем, действительно ли прогрев двигателя нужен в теплую погоду.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Многие автомобилисты ошибочно считают, что современные производители автомобилей не рекомендуют прогревать мотор. Это заблуждение. Даже в теплую погоду прогрев двигателя важен, но его можно провести не на месте, а во время движения, при этом избегая резких ускорений в начале поездки.

Это позволяет мотору быстрее достичь рабочей температуры и снижает выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Долгая стоянка с работающим мотором под окнами многоквартирного дома может вызвать жалобы соседей из-за неприятного запаха выхлопных газов. Поэтому лучше сразу отправиться в путь и прогревать двигатель во время движения.

Однако перед тем, как начать движение, следует выполнить одну небольшую процедуру, которая положительно сказывается на долговечности двигателя.

В первые секунды после запуска двигателя он переходит в специальный предстартовый режим: обороты повышаются, кондиционер подает свежий воздух, а масляные насосы распределяют масло по всем уголкам двигателя и коробки передач.

Этот процесс занимает примерно 30-50 секунд в теплую погоду, после чего обороты снижаются до стандартных значений, и автомобиль готов к движению.

Пренебрежение этой процедурой и немедленный старт мотора может привести к избыточному трению из-за недостаточной смазки, что повлечет за собой ускоренный износ деталей двигателя и коробки передач.