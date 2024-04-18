Секреты мастерства: как избежать дорогостоящих ремонтов с помощью простых шагов

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Моторист раскрыл, как водители нечаянно убивают форсунки и клапаны в двигателе

2:05
Авто

Некоторые водители привержены идее "заправил — и забыл", упуская из виду важность тщательного ухода за форсунками и клапанами своих машин. Это может не казаться проблемой, пока машина работает без нареканий. Однако, когда начинаются проблемы вроде рывков при разгоне или других признаков неисправности, становится очевидно, что с двигателем что-то не так.

Моторист раскрыл, как водители нечаянно убивают форсунки и клапаны в двигателе
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Механик из автосервиса поделился со мной в интервью для портала njcar. ru примерами того, как водители, не задумываясь, ускоряют износ форсунок и клапанов.

Даже самые надежные моторы со временем подвержены нарастанию отложений и загрязнению. Эти нежеланные "постояльцы" могут нарушить работу клапанов, что вызовет проблемы с зажиганием. Кроме того, внутри форсунок также могут скапливаться отложения, в результате чего двигатель начнет функционировать неравномерно.

Если форсунки слишком сильно забьются, они перестанут надлежащим образом распылять топливо и начнут его просто "лить", что может привести к детонации и, в конечном итоге, серьезным повреждениям внутреннего двигателя.

Чаще всего формирование отложений происходит из-за экономии на качественном топливе. Низкокачественный бензин при высоких температурах может выделять вещества, которые оседают в виде загрязнений, забивая клапаны и форсунки. Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется периодически промывать двигатель.

Специалисты советуют проводить данную процедуру каждые 60 000 километров пробега, используя ультразвуковой метод для эффективной очистки.

Кроме того, следует помнить о периодическом добавлении специализированных присадок в бак, которые доступны в любом магазине автотоваров. После долгого периода простоя автомобиля также рекомендуется добавить специальные автохимикаты в топливо.

Это поможет предотвратить загрязнение двигателя и блокировку клапанов после длительного бездействия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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