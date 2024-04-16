Можете спокойно рожать детей: государство обеспечит автомобилем

В России хотят запустить программу льготной аренды автомобиля для многодетных семей

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Представители партии "Справедливая Россия – За правду" предложили новую программу по льготной аренде автомобилей для семей с детьми в России.

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Планируемые условия включают ежегодную стоимость аренды, не превышающую 5% от первоначальной цены автомобиля, страхование и техническое обслуживание за счет бюджета, а также возможность выкупа автомобиля со скидкой 50% в случае долгосрочной аренды.

Этот инициативный подход призван облегчить финансовое бремя для многодетных семей и сделать доступ к автомобилю более доступным и удобным.