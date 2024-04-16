Даже правильное масло может привести к капитальному ремонту мотора

Даже если вы используете рекомендованное производителем масло, ваш мотор может все равно потребовать капитального ремонта.
Портал "АвтоВзгляд" раскрывает парадокс, когда масло, кажущееся идеальным, может стать смертоносным для двигателя из-за наличия осадка в нем. Этот осадок может быть как светлым, так и темным, и оба вида могут нанести серьезный вред мотору.
Эксперты рекомендуют выбирать масло, убедившись в его качестве, и избегать использования масла из бочек, предпочитая продукцию, расфасованную в канистры.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.