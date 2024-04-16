Даже правильное масло может привести к капитальному ремонту мотора

Какое масло навредит вашему двигателю

Даже если вы используете рекомендованное производителем масло, ваш мотор может все равно потребовать капитального ремонта.

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Портал "АвтоВзгляд" раскрывает парадокс, когда масло, кажущееся идеальным, может стать смертоносным для двигателя из-за наличия осадка в нем. Этот осадок может быть как светлым, так и темным, и оба вида могут нанести серьезный вред мотору.

Эксперты рекомендуют выбирать масло, убедившись в его качестве, и избегать использования масла из бочек, предпочитая продукцию, расфасованную в канистры.