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Даже правильное масло может привести к капитальному ремонту мотора

Какое масло навредит вашему двигателю

Авто

Даже если вы используете рекомендованное производителем масло, ваш мотор может все равно потребовать капитального ремонта.

Какое масло навредит вашему двигателю
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Портал "АвтоВзгляд" раскрывает парадокс, когда масло, кажущееся идеальным, может стать смертоносным для двигателя из-за наличия осадка в нем. Этот осадок может быть как светлым, так и темным, и оба вида могут нанести серьезный вред мотору.

Эксперты рекомендуют выбирать масло, убедившись в его качестве, и избегать использования масла из бочек, предпочитая продукцию, расфасованную в канистры.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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