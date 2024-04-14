Продажи летних шин взорвались в России за месяц: вы удивитесь, что выбирают автолюбители

Продажи летних шин в России выросли в 5 раз: что покупают автовладельцы

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В марте 2024 года продажи новых летних шин в России выросли в 5 раз, а продажи бывших в употреблении шин увеличились в 5,4 раза.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Автовладельцы предпочитают приобретать новые комплекты шин корейского и китайского производства, а среди б/у шин популярностью пользуются европейские бренды.

Средняя стоимость новых комплектов летней резины составила 37 000 рублей, а подержанных шин — 13 200 рублей. Triangle лидирует среди новых комплектов, а Pirelli популярен среди б/у шин у российских автолюбителей.