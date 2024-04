ГИБДД раскрыла секрет: самостоятельное наказание автохамов теперь возможно

Многие водители сталкиваются с проявлением агрессии со стороны других участников дорожного движения. Однако далеко не каждый знает, что существует законный способ привлечь к ответственности нарушителя. Представитель ГИБДД в беседе с порталом njcar.ru рассказал о том, что нужно предпринять, чтобы наказать за агрессивное вождение или опасное поведение на дороге.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.