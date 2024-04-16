ГИБДД раскрыла секрет: самостоятельное наказание автохамов теперь возможно

В ГИБДД назвали способ самостоятельно жестко наказать агрессивного водителя

Многие водители сталкиваются с проявлением агрессии со стороны других участников дорожного движения. Однако далеко не каждый знает, что существует законный способ привлечь к ответственности нарушителя. Представитель ГИБДД в беседе с порталом njcar.ru рассказал о том, что нужно предпринять, чтобы наказать за агрессивное вождение или опасное поведение на дороге.

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Этот вопрос волнует всех водителей, переживших ситуации дорожного "буллинга". Ведь часто можно столкнуться с ситуациями, когда кто-то решает взять на себя роль "учителя", демонстрируя неадекватное вождение. Например, автохам может внезапно затормозить, заставляя последующие автомобили резко останавливаться, что может привести к ДТП.

Однако мало кто решается на прямой конфликт с такими "учителями", потому что это может иметь негативные последствия. Но не стоит мириться с агрессивным поведением на дороге.

Автохамы - это эмоциональные люди, которые считают, что правила дорожного движения не для них. Если машина впереди движется медленно (по их мнению) или не уступает дорогу в нужный момент, это вызывает их раздражение. Единственный способ для автохама выразить свое недовольство - подрезать других участников дорожного движения и резко тормозить перед ними.

Люди, столкнувшиеся с такими "учителями", реагируют по-разному. Кто-то игнорирует их, а кто-то пытается преподать урок таким же образом. Но есть еще один проверенный и законный способ создать проблемы для агрессивного водителя.

Существует специальный телефонный номер для вызова экстренных служб - 112. Чтобы наказать автохама, необходимо позвонить по этому номеру и сообщить оператору о неадекватном водителе на машине с определенным номерным знаком, который совершает опасные маневры без видимой причины. Затем нужно сообщить свое местоположение и попросить передать всю информацию патрулю ДПС.

Представители ГИБДД отметили, что за многими автохамами тянется целый список нарушений ПДД и неоплаченных штрафов. Эти нарушители представляют особый интерес для полиции.