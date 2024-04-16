Штраф или техосмотр: зачем ГИБДД отправляет машины с прозрачной пленкой на фарах на проверку

ГИБДД стала отправлять на техосмотр машины с прозрачной пленкой на фарах

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Почему нельзя пройти техосмотр с прозрачной пленкой на фарах? Этот вопрос ставит автомобилистов в тупик. Ведь защитные пленки стали популярны среди водителей, которые приклеивают их на различные части машин: от краев капота до задних фонарей, от бамперов до всего кузова. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru о санкциях, которые могут грозить водителям за пленку на фарах.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company is licensed under CC BY 2.0

Бронепленка считается своеобразным защитным щитом, который защищает автомобиль от ультрафиолетовых лучей, камней, летящих из-под колес, и даже коррозии. Однако есть проблема: использование такой пленки на фарах теперь запрещено. Почему?

Несколько лет назад на дорогах можно было увидеть множество машин с тонированными фарами. Но выяснилось, что этот стильный тюнинг может создавать серьезные риски. Темная пленка поглощала свет от ламп, что приводило к уменьшению яркости фар. Водители сталкивались с увеличивающейся опасностью.

Согласно новым правилам, прохождение технического осмотра для таких автомобилей стало сложным. Но не только темные, но и прозрачные бронепленки могут быть опасны. Например, если автомобиль оснащен мощными ксеноновыми лампами, пленка может быстро мутнеть. Часто на фары наклеивают пленки, предназначенные не для светотехники, а для защиты кузова автомобиля.

Этот материал искажает свет, нарушая равномерность распределения светового потока.

Однако сотрудники ГИБДД пока не научились различать качественные пленки от дешевых подделок, поэтому все виды пленок, включая и прозрачные, попадают под запрет. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Если водитель не уберет пленку при остановке полицейского, ему выдадут предписание об устранении нарушения в течение 10 дней и потребуют пройти внеплановый техосмотр.

В настоящее время допускается покрывать защитной пленкой только некоторые части автомобиля, такие как капот, крылья, стойки крыши, двери и багажник.