Kia K5 2025: обновленный дизайн и доступная цена

Новая Kia K5 2025: что ждет вас внутри?

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Kia представляет обновленную модель K5 на 2025 год, которая получила обновленный внешний дизайн и значительное обновление интерьера, а также новый атмосферный двигатель вместо предыдущего 1.6-литрового турбомотора.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

Цены на новый автомобиль остаются доступными, начиная от $28,145 за базовую версию K5 LXS. Все комплектации обладают обширным списком стандартных функций, включая сенсорный экран 12.3 дюйма, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и множество средств безопасности.

Новый 2.5-литровый двигатель обеспечивает 191 лошадиную силу и 181.5 фунт-футов крутящего момента. Кроме того, Kia представила новый седан K4 для 2025 года, который заменит модель Forte.