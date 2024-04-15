Названы семь самых распространенных поломок в китайских автомобилях

Водителей предупредили о семи распространенных поломках в китайских автомобилях

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Российские автолюбители были предупреждены о семи наиболее распространенных неисправностях в китайских автомобилях. Эту информацию сообщает Motor.ru, ссылаясь на высказывания представителей сети сервисных центров "Китаяна".

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению экспертов, проблемы с китайскими автомобилями начинаются при наступлении низких температур, особенно затрагивая электронику. Например, в модели Dongfeng из-за морозов могут отказывать кислородные датчики и система ABS.

Многие владельцы китайских автомобилей жалуются на проблемы с силовыми агрегатами. Например, у Chery Tiggo часто происходит утечка радиатора охлаждения двигателя и быстрый износ ремня ГРМ.

Еще одной распространенной проблемой являются ступичные подшипники, которые могут выходить из строя уже после 50 тыс. км пробега.

Кроме того, у китайских автомобилей часто возникают проблемы с коробками передач и блоками управления. Например, у моделей JAC и Kaiyi часто ломаются вариаторы, а у Changan возникают проблемы с перегревом трансмиссии.

Владельцы Geely также жалуются на проблемы с подвеской после пробега в 20 тыс. км. Они обращаются в сервисные центры с разбитыми рычагами рулевого управления и порванными сайлентблоками.

В последнее время множество жалоб поступило из-за неисправностей в системе турбокомпрессора у Haval F7 и F7X. Кроме того, распространенной проблемой среди владельцев китайских автомобилей стал кузовной ремонт, так как оригинальные детали продаются по высоким ценам, а аналоги часто оказываются низкого качества.