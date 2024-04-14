Взгляд изнутри: эксперт раскрывает признаки фальшивого масла для вашего авто

Автоэксперт рассказал, как распознать "паленое" масло

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Поддельное автомобильное масло доступно как в онлайн магазинах, так и в обычных розничных точках. Использование таких подделок может привести к серьезным повреждениям двигателя. Эксперт Михаил Колодочкин, представитель издания "За рулем", делился советами по избежанию покупки контрафактного масла.

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Он отмечает, что в последнее время количество поддельных продуктов, имитирующих зарубежные марки, значительно увеличилось. Подделываются в основном знаменитые зарубежные бренды, такие как масла для тойоты и ниссана.

Михаил Колодочкин, эксперт издания "За рулем", подчеркивает:

"Поддельное масло чаще всего является опасным для двигателя. Иногда подделку можно заметить сразу, например, когда индикатор давления масла начинает мигать на низких оборотах. Подделщики могут использовать дешевые промышленные масла без необходимых присадок и с низкими показателями вязкости."

Специалист также отмечает, что использование отечественных или менее известных импортных масел может помочь избежать подделок. Чем менее известен продукт, тем меньше вероятность его подделки. Среди европейских марок Михаил выделяет Addinol, Eurol, Eni, Fuchs, Meguin, Novus, Rheinol, Ravenol, Rowe. Среди японских — Autobacs и Moly Green, среди корейских — ZIC, Kixx, S‑Oil. Из канадских марок — Petro-Сanada.