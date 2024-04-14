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7 шокирующих причин, почему водители отказываются от перехода на газ

Семь причин, почему водители массово отказываются от ГБО и снимают оборудование

1:55
Авто

Переход на газовое топливо не всегда приносит экономию. Многие автовладельцы, взвешивая все плюсы и минусы, отказываются от установки газобаллонного оборудования на свои машины. Согласно порталу njcar.ru, существует семь причин, по которым водители избегают перехода на газ.

Семь причин, почему водители массово отказываются от ГБО и снимают оборудование
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Владельцам компактных автомобилей класса B или C может не подойти ГБО из-за потери багажного пространства, занятого баллоном. Хотя можно рассмотреть вариант установки тороидального баллона в нишу запасного колеса, это все равно уменьшит доступное место в багажнике.

В случае использования подземного гаража, нужно быть осторожным из-за запрета на парковку газовых автомобилей во многих паркингах из-за опасности утечки газа, который скапливается внизу, поскольку газ тяжелее воздуха.

Переход на ГБО также может поставить под угрозу гарантию автомобиля, так как производители запрещают самовольные изменения в конструкции машины.

Для автомобилей, используемых часто для кратких поездок, экономия от ГБО может не оправдаться из-за небольших пробегов. Дополнительные расходы на приобретение, установку и легализацию ГБО могут оказаться значительными и окупятся лишь через 4-5 лет.

При переходе на газ придется пожертвовать динамикой, так как двигатель, созданный для работы на бензине, не сможет полностью раскрыть свой потенциал на газе. Недостаточная развитость сети газовых заправок в регионе также может стать причиной отказа от ГБО.

Газовое топливо оправдано лишь для коммерческого транспорта с большими пробегами, но для обычного водителя ситуация может быть не так очевидна. Помимо расходов на топливо, следует учитывать расходы на обслуживание и ремонт, которые часто бывают сложнее и дороже у газовых автомобилей.

Даже при одинаковом пробеге износ у автомобиля с ГБО может быть выше, чем у авто, работающего на бензине.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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