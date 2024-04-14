От ухода до ремонта: почему ваш лак отслаивается и как избежать этой смертельной ошибки

Ошибки водителей, из-за которых облезает лак на кузове автомобиля

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Покрытие кузова автомобиля можно сравнить с кожей для человека: даже малейшее повреждение этого слоя может стать началом серьезных проблем. Когда лак начинает отслаиваться, автомобиль выглядит менее привлекательно, а его стоимость падает, возникает риск коррозии.

Фото: pixabay.com by Rolf van de Wal is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие водители сами способствуют этому, допуская ряд ошибок. Например, после кузовного ремонта, при использовании некачественных материалов или нарушении режима хранения, лак может начать отслаиваться.

Ошибки водителей:

Зимой дороги обрабатываются различными реагентами, что негативно влияет на покрытие и металл кузова. Поэтому в это время машину нужно чаще мыть, используя защитные средства.

Мойка должна проводиться без резких температурных перепадов. Кузов следует мыть и сушить в теплом боксе, чтобы избежать деформаций из-за перепадов температур.

Неправильная сушка кузова также может привести к дефектам, включая образование "паутины". Поэтому важно использовать качественные материалы для сушки.

Некачественные ремонтные работы также могут привести к отслоению лака, что следует избегать.