В России резко подешевели популярные автомобили с пробегом

В РФ состоялось резкое снижение стоимости Lada Granta и Vesta с пробегом

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Популярные подержанные автомобили в России в марте 2024 года подешевели примерно на 5-18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка "Открытие", на которые ссылается ТАСС.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

По информации аналитиков, которые опирались на данные компании "Автохаб", сильнее всего в марте по сравнению с февралем подешевела Lada Granta — на 18,2% до 729 тыс. рублей. На втором месте — Lada Niva Legend, которая стала дешевле на 17% и теперь в среднем стоит 919 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров еще одна модель "АвтоВАЗа" — Lada Vesta, которую на вторичном рынке теперь можно купить на 16% дешевле — в среднем за 963 тыс. рублей.

Двузначное снижение цен в марте продемонстрировали два корейских автомобиля. Это Kia Rio, подешевевший на 13% до 1,5 млн рублей, и Hyundai Creta, который стал доступнее на 12% и теперь в среднем стоит 2,1 млн рублей.

"Седан неожиданно для многих его поклонников появился в салонах бывших дилеров Hyundai и Kia под именем Solaris KRS, а кроссовер реинкарнировал в Solaris HC. Естественно, что попытки владельцев подержанных машин с эмблемами корейских марок продавать их по 2-2,5 млн рублей перестали иметь успех. Цены пришлось снижать", — отмечают аналитики банка "Открытие".

Также в прошлом месяце хоть и незначительно, но снизились цены на такие популярные на вторичном рынке автомобили, как Toyota Camry, Renault Arkana, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Lexus RX, Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и BMW X5 и X6.