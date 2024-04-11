Стало известно, почему каждый второй россиянин срочно побежит менять права

Миллионы российских водителей столкнутся с ажиотажем в ГИБДД из-за продления срока водительских прав

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Эксперт портала njcar.ru выявил, что миллионы российских водителей столкнутся с ажиотажем в ГИБДД из-за продления срока действия водительских прав на три года согласно постановлению правительства РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

Около 5 миллионов автомобилистов должны будут обратить внимание на свои водительские удостоверения задолго до истечения срока их действия, что приведет к огромному наплыву посетителей в отделения ГИБДД и МФЦ.

Ожидается, что в 2025 году количество посетителей удвоится из-за истечения срока действия продленных прав, а также у тех, у кого 10-летний срок действия "прав" истекает в этот период. Автомобилистам рекомендуется подумать о замене своих прав заранее, чтобы избежать долгих очередей и сложностей при получении новых документов.