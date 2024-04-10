Готовы ли вы к штрафам за летнюю резину? Вот что нужно знать

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил ситуации, в которых водителям грозят штрафы за неправильную установку летних шин.
Подчеркнуто, что установка только однотипных шин с одинаковым рисунком протектора обязательна согласно правилам дорожного движения.
Несоответствие размеров летней резины указанным в инструкции также влечет за собой штрафные санкции. Важно помнить, что минимальная глубина протектора летней резины должна быть не менее 1,6 мм. Водителям рекомендуется быть осмотрительными при смене резины, чтобы избежать штрафов.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.