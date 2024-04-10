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Готовы ли вы к штрафам за летнюю резину? Вот что нужно знать

Весна пришла: как избежать штрафов при смене резины?

0:37
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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил ситуации, в которых водителям грозят штрафы за неправильную установку летних шин.

Весна пришла: как избежать штрафов при смене резины?
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Подчеркнуто, что установка только однотипных шин с одинаковым рисунком протектора обязательна согласно правилам дорожного движения.

Несоответствие размеров летней резины указанным в инструкции также влечет за собой штрафные санкции. Важно помнить, что минимальная глубина протектора летней резины должна быть не менее 1,6 мм. Водителям рекомендуется быть осмотрительными при смене резины, чтобы избежать штрафов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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