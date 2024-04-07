ДПС нацелилась на ваш автомобиль? Узнайте, как избежать внимания полицейских

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Почему некоторые автомобилисты чаще попадают в поле зрения ДПС: разбираемся в причинах

0:34
Авто

Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar. ru о причинах частого останова некоторых автомобилистов сотрудниками ДПС.

Почему некоторые автомобилисты чаще попадают в поле зрения ДПС: разбираемся в причинах
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Основные факторы, привлекающие внимание полиции, включают ярко выраженный тюнинг, скоростное или слишком медленное движение, неуверенное удержание полосы, а также наличие детей в автомобиле или непристегнутых пассажиров.

Для избежания пристального внимания полицейских рекомендуется отказаться от экстравагантного тюнинга, поддерживать автомобиль в исправном состоянии и соблюдать правила дорожного движения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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