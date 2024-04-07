Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar. ru о причинах частого останова некоторых автомобилистов сотрудниками ДПС.
Основные факторы, привлекающие внимание полиции, включают ярко выраженный тюнинг, скоростное или слишком медленное движение, неуверенное удержание полосы, а также наличие детей в автомобиле или непристегнутых пассажиров.
Для избежания пристального внимания полицейских рекомендуется отказаться от экстравагантного тюнинга, поддерживать автомобиль в исправном состоянии и соблюдать правила дорожного движения.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.