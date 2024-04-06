Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем как легко пересадить тёщин язык
Диетолог Пономарёва: груши и авокадо улучшают здоровье и продлевают жизнь
Эксперты ответили, какие породы кошек и собак россияне заводят чаще
Кинозвёзды, которые владеют личным самолётом, и при этом обожают авиацию
Упражнения, которыми можно заменить отжимания
Пять мифов об уходе за кожей с атопическим дерматитом
Эксперты назвали породы самых верных кошек
Народный артист Василий Ливанов: подозрение на онкологию оказалось слухом
Как правильно сварить картошку для пюре?
Рабочие на заводе Mercedes-Benz требуют провести выборы для вступления в автоворкерский союз

Рабочие на заводе Mercedes-Benz в Алабаме хотят вступить в автоворкерский союз

1:37
Авто

Рабочие на заводе Mercedes-Benz в Вэнсе, Алабама, подали петицию к американским регуляторам с запросом провести выборы для присоединения к профсоюзу United Auto Workers (UAW), сообщил профсоюз в пятницу.

Рабочие на заводе Mercedes-Benz в Алабаме хотят вступить в автоворкерский союз
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Завод по производству внедорожников является вторым, который подал петицию на выборы в Национальное бюро по трудовым отношениям (NLRB) в последние недели. UAW надеется на проведение голосования к началу мая, после того как "супербольшинство" из более чем 5000 сотрудников Mercedes на заводе подписали карточки для вступления в союз.

Усиленные организационные усилия UAW происходят после месяцев работы в более чем десятке не-союзных автопроизводителей, включая такие компании, как Hyundai Motor, Toyota Motor, Tesla и Rivian. Президент UAW Шон Фейн заявил о намерении достичь цели привлечения нового автопроизводителя к союзу, что представляет собой историческое достижение для организации.

Усилия UAW получили поддержку от президента Джо Байдена, который выступал на стороне союза во время митингов в Мичигане, ключевом боевом штате на осенних выборах. В Теннесси, на заводе Volkswagen, также ожидается проведение выборов для вступления в UAW к 19 апреля, после двух неудачных попыток в 2014 и 2019 годах. Профсоюз также обвинил Mercedes в нарушении нового немецкого закона о практике глобальных цепочек поставок, запрещающего немецким компаниям игнорировать права работников на формирование профсоюзов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Девушка Канье Уэста появилась на публике в одном бюстгальтере и колготках на голое тело
Муцениеце появилась на публике с новым предполагаемым возлюбленным
Муцениеце появилась на публике с новым предполагаемым возлюбленным
Последние материалы
Народный артист Василий Ливанов: подозрение на онкологию оказалось слухом
Как правильно сварить картошку для пюре?
Постоянно горящий кратер, который уже 48 лет стоит посреди пустыни
Porsche начала разработку второго поколения модели Taycan
PNAS: старые деревья позволяют выживать редким лишайникам
Что можно сажать на одной грядке с редиской
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова выложили первые кадры малыша после рождения
ETNT: смузи из замороженных ягод ускорит процесс похудения
Тренировка с отягощением на беговой дорожке
8 неотложных дел на даче в первый приезд весной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников