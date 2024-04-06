Рабочие на заводе Mercedes-Benz требуют провести выборы для вступления в автоворкерский союз

Рабочие на заводе Mercedes-Benz в Алабаме хотят вступить в автоворкерский союз

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Рабочие на заводе Mercedes-Benz в Вэнсе, Алабама, подали петицию к американским регуляторам с запросом провести выборы для присоединения к профсоюзу United Auto Workers (UAW), сообщил профсоюз в пятницу.

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Завод по производству внедорожников является вторым, который подал петицию на выборы в Национальное бюро по трудовым отношениям (NLRB) в последние недели. UAW надеется на проведение голосования к началу мая, после того как "супербольшинство" из более чем 5000 сотрудников Mercedes на заводе подписали карточки для вступления в союз.

Усиленные организационные усилия UAW происходят после месяцев работы в более чем десятке не-союзных автопроизводителей, включая такие компании, как Hyundai Motor, Toyota Motor, Tesla и Rivian. Президент UAW Шон Фейн заявил о намерении достичь цели привлечения нового автопроизводителя к союзу, что представляет собой историческое достижение для организации.

Усилия UAW получили поддержку от президента Джо Байдена, который выступал на стороне союза во время митингов в Мичигане, ключевом боевом штате на осенних выборах. В Теннесси, на заводе Volkswagen, также ожидается проведение выборов для вступления в UAW к 19 апреля, после двух неудачных попыток в 2014 и 2019 годах. Профсоюз также обвинил Mercedes в нарушении нового немецкого закона о практике глобальных цепочек поставок, запрещающего немецким компаниям игнорировать права работников на формирование профсоюзов.