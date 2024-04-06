Как проверка уровня моторного масла может "убить" мотор вашего автомобиля

Владелец автосалона раскрыл, как водители убивают мотор, проверяя уровень масла

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Возможно ли, чтобы обычная проверка уровня масла превратилась в настоящий кошмар для двигателя автомобиля? Владелец автосалона, специализирующегося на подержанных автомобилях, рассказал порталу njcar. ru, что такая ситуация возникает довольно часто из-за распространенных ошибок, которые совершают владельцы автомобилей.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Некоторые новички в автолюбителях обращают внимание на уровень масла только тогда, когда на приборной панели появляется индикатор "масленки". Однако опытные водители понимают, что регулярная проверка уровня масла — это крайне важная процедура.

Однако, если это сделать неправильно, последствия могут быть серьезными.

Проверка уровня масла — это не просто ежедневный ритуал, а важный процесс для получения ключевой информации о состоянии двигателя.

На щупе, установленном в двигателе, имеются две отметки: "макс" и "мин". При проверке уровня масла в двигателе крайне важно убедиться, что информация, получаемая с щупа, соответствует реальной ситуации.

Для правильной проверки уровня масла необходимо припарковать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и предварительно протереть щуп тряпочкой. Затем его следует вставить обратно в двигатель (до упора), извлечь и только после этого определить реальный уровень масла. Если он находится между отметками "макс" и "мин", то все в порядке.

Одна из распространенных ошибок водителей заключается в проверке уровня масла на работающем двигателе или сразу после его остановки. В таких случаях щуп покажет неправильно низкий уровень, так как большая часть масла будет распределена по двигателю, а на щуп попадет лишь минимальное количество, находящееся в поддоне картера.

Если в этот момент добавить масла до максимального уровня, то лишняя смазка будет выталкиваться через сальники и уплотнения, что может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Поэтому перед проверкой уровня масла в двигателе необходимо дать ему постоять минимум 15 минут в выключенном состоянии.

Также не рекомендуется проверять уровень масла в двигателе, когда автомобиль находится на наклонной поверхности. В такой ситуации масло может собираться на одной стороне поддона картера, и отметка на щупе может не отражать реальное положение.