Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как накопить на квартиру?
Психолог Зарудная: при стрессе важно прожить все чувства
American Conservative: Блинкен соврал о принятии Украины в НАТО
Жаркое с говядиной, овощами и грибами: отлично подойдет на ужин
Стали известны основные источники пыли в вашей квартире
Ученые ответили, как на кошек повлияло одомашнивание
Дрон ВС РФ заснял, как ВСУ расстреливают своих сослуживцев
Избегать трения и обеспечивать увлажнение: эффективный уход за зоной бикини
Запреты в еде, которые необходимо знать, отправляясь в другие страны
Как проверка уровня моторного масла может "убить" мотор вашего автомобиля

Владелец автосалона раскрыл, как водители убивают мотор, проверяя уровень масла

2:17
Авто

Возможно ли, чтобы обычная проверка уровня масла превратилась в настоящий кошмар для двигателя автомобиля? Владелец автосалона, специализирующегося на подержанных автомобилях, рассказал порталу njcar. ru, что такая ситуация возникает довольно часто из-за распространенных ошибок, которые совершают владельцы автомобилей.

Владелец автосалона раскрыл, как водители убивают мотор, проверяя уровень масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Некоторые новички в автолюбителях обращают внимание на уровень масла только тогда, когда на приборной панели появляется индикатор "масленки". Однако опытные водители понимают, что регулярная проверка уровня масла — это крайне важная процедура.

Однако, если это сделать неправильно, последствия могут быть серьезными.

Проверка уровня масла — это не просто ежедневный ритуал, а важный процесс для получения ключевой информации о состоянии двигателя.

На щупе, установленном в двигателе, имеются две отметки: "макс" и "мин". При проверке уровня масла в двигателе крайне важно убедиться, что информация, получаемая с щупа, соответствует реальной ситуации.

Для правильной проверки уровня масла необходимо припарковать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и предварительно протереть щуп тряпочкой. Затем его следует вставить обратно в двигатель (до упора), извлечь и только после этого определить реальный уровень масла. Если он находится между отметками "макс" и "мин", то все в порядке.

Одна из распространенных ошибок водителей заключается в проверке уровня масла на работающем двигателе или сразу после его остановки. В таких случаях щуп покажет неправильно низкий уровень, так как большая часть масла будет распределена по двигателю, а на щуп попадет лишь минимальное количество, находящееся в поддоне картера.

Если в этот момент добавить масла до максимального уровня, то лишняя смазка будет выталкиваться через сальники и уплотнения, что может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Поэтому перед проверкой уровня масла в двигателе необходимо дать ему постоять минимум 15 минут в выключенном состоянии.

Также не рекомендуется проверять уровень масла в двигателе, когда автомобиль находится на наклонной поверхности. В такой ситуации масло может собираться на одной стороне поддона картера, и отметка на щупе может не отражать реальное положение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Последние материалы
Психолог Зарудная: при стрессе важно прожить все чувства
American Conservative: Блинкен соврал о принятии Украины в НАТО
Жаркое с говядиной, овощами и грибами: отлично подойдет на ужин
Стали известны основные источники пыли в вашей квартире
Ученые ответили, как на кошек повлияло одомашнивание
Дрон ВС РФ заснял, как ВСУ расстреливают своих сослуживцев
Избегать трения и обеспечивать увлажнение: эффективный уход за зоной бикини
Запреты в еде, которые необходимо знать, отправляясь в другие страны
Как избавиться от мошек на растениях
Зеленский поддержал идею Макрона об отправке армии Франции на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников