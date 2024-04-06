Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановиться после длинного перелета: инъекционные методики, снимающие отеки
Дочь Ирины Салтыковой не принимает участия в "Новой Фабрике звезд" из-за необъективности
Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о ягодичной амнезии
Владимир Торсуев рассказал, что Василий Скромный перестал с ним общаться из-за СВО
Физическая активность — это долгосрочные инвестиции в здоровье
Топ 3 процедуры для мгновенного снятия отека
Ученые назвали возможные причины появления седых волос в раннем возрасте
Опытные владельцы рассказали, как определиться с породой собаки
Экстрасенс Янко: в конце года грядет большая перемена в зоне СВО
Принято решение об отмене двойного НДС. Как изменится автомобильный рынок?

Депутаты приняли решение об отмене двойного НДС для дилерских центров

0:37
Авто

Павел Федяев, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, объявил в интервью "Дума ТВ", что в условиях санкций и инфляционного давления вторичный рынок автомобилей активно развивается, что привело к принятию решения об отмене двойного НДС для дилерских центров.

Депутаты приняли решение об отмене двойного НДС для дилерских центров
Фото: flickr.com by Николас А. Тонелли is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, увеличение количества б/у автомобилей в продаже стало заметным, в связи с чем новый закон должен привести к более прозрачным процессам на рынке.

Федяев также выразил надежду, что эта мера положительно отразится на качестве и доступности вторичных автомобилей для граждан.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Последние материалы
Депутаты приняли решение об отмене двойного НДС для дилерских центров
Владимир Торсуев рассказал, что Василий Скромный перестал с ним общаться из-за СВО
Физическая активность — это долгосрочные инвестиции в здоровье
Топ 3 процедуры для мгновенного снятия отека
Ученые назвали возможные причины появления седых волос в раннем возрасте
Опытные владельцы рассказали, как определиться с породой собаки
Экстрасенс Янко: в конце года грядет большая перемена в зоне СВО
Эта черешня порадует своими плодами
О чём был самый первый российский фильм, который застал Николай II
Тренер Ирина Омарова рассказала о пользе аквафитнеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников