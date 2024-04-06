Принято решение об отмене двойного НДС. Как изменится автомобильный рынок?

Павел Федяев, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, объявил в интервью "Дума ТВ", что в условиях санкций и инфляционного давления вторичный рынок автомобилей активно развивается, что привело к принятию решения об отмене двойного НДС для дилерских центров.
По его словам, увеличение количества б/у автомобилей в продаже стало заметным, в связи с чем новый закон должен привести к более прозрачным процессам на рынке.
Федяев также выразил надежду, что эта мера положительно отразится на качестве и доступности вторичных автомобилей для граждан.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.