Принято решение об отмене двойного НДС. Как изменится автомобильный рынок?

Депутаты приняли решение об отмене двойного НДС для дилерских центров

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Павел Федяев, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, объявил в интервью "Дума ТВ", что в условиях санкций и инфляционного давления вторичный рынок автомобилей активно развивается, что привело к принятию решения об отмене двойного НДС для дилерских центров.

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По его словам, увеличение количества б/у автомобилей в продаже стало заметным, в связи с чем новый закон должен привести к более прозрачным процессам на рынке.

Федяев также выразил надежду, что эта мера положительно отразится на качестве и доступности вторичных автомобилей для граждан.