Не покупайте, а то намучаетесь: названы самые проблемные подержанные автомобили

Антирейтинг самых проблемных авто возглавили хетчбэки Audi A3 и Volkswagen Golf

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Покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенными рисками. Последнее исследование Whatcar, британского автомобильного издания, выявило наиболее проблемные модели с пробегом, о которых жаловались их владельцы.

Фото: openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

Антирейтинг возглавили хэтчбеки Audi A3 и Volkswagen Golf. По данным исследования, 59% владельцев подержанных Audi A3 столкнулись с различными поломками. Самые распространенные проблемы включали в себя навигационную систему, мультимедиа и коробку передач. Однако в 70% случаев ремонт проводился бесплатно по гарантии и занимал около недели.

На втором месте оказался Volkswagen Golf, о котором жаловались 48% респондентов. Более трети из них пришлось вызывать эвакуатор, а ремонт занимал свыше недели.

Только 89% автовладельцев смогли воспользоваться бесплатным сервисом, в то время как остальным пришлось заплатить около 175 тысяч рублей.

Skoda Octavia заняла третье место в антирейтинге с 49% недовольных владельцев. Они жаловались на проблемы с кузовом, кондиционером, электроникой и мультимедийной системой. Тем не менее, всем был предоставлен бесплатный ремонт.

В антирейтинг также вошли такие модели, как Mercedes A-Class, Seat Leon, Opel Astra, Skoda Scala и Kia XCeed.