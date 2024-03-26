Согласно анализу транзакций клиентов "Почта Банка" за первый квартал 2024 года, россияне все активнее начали пользоваться общественным транспортом, совершая вдвое больше поездок по сравнению с прошлым годом.
Общие затраты на проезд достигли 278 миллионов рублей, что на 18% превышает показатель предыдущего года. Средний чек на наземном транспорте вырос на 5% и составляет 42 рубля, в то время как сумма среднего платежа в метро и на вокзалах снизилась на 6%, достигнув отметки в 196 рублей.
Одновременно количество транзакций на АЗС уменьшилось на 15%, и расходы на топливо снизились на 5%, составив 1,6 миллиарда рублей. Однако средний чек при заправке автомобилей увеличился на 10% и теперь составляет 1128 рублей, сообщает Газета.Ru.
Банк отмечает, что рост популярности общественного транспорта связан с открытием новых станций метро, развитием Большой кольцевой линии и Московского центрального диаметра, а также модернизацией автобусного парка в различных регионах страны.
Аналитики прогнозируют, что эта тенденция будет усиливаться в следующем году, особенно в связи с оттоком иностранных автобрендов из рынка, повышением стоимости парковки и продолжающимся развитием городского общественного транспорта.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.