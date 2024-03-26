Открываем правду: пять ошибок при выборе подержанного авто, о которых вам не говорили

Эксперты портала aif. ru представили пять стандартных заблуждений, связанных с покупкой подержанных автомобилей, и опровергли их.
Во-первых, они выяснили, что небольшой пробег может быть следствием скупой езды или подлога одометра.
Во-вторых, эксперты рекомендовали отдавать предпочтение машинам с оригинальной краской, избегая окрашенных наспех.
В-третьих, уточнили, что автомобили с дубликатом ПТС не всегда опасны и подозрительны, если понять причины его замены.
В-четвертых, специалисты указали, что покупка у перекупщиков может быть рискованной, но не стоит исключать вариант приобретения у крупных автодилеров.
И, наконец, в-пятых, отметили, что подержанные автомобили из корпоративных автопарков могут быть выгодной покупкой, в то время как покупку из таксопарка лучше избегать.
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