Сенсация от Audi: новый электромобиль шокирует индустрию

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Audi планирует выпустить новый электромобиль в 2027 году

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Авто

Audi планирует запустить новый электромобиль в 2027 году, который будет находиться в более доступном ценовом сегменте и позиционироваться ниже модели Q4 E-Tron в линейке.

Audi планирует выпустить новый электромобиль в 2027 году
Фото: сайт Audi

Глава компании Gernot Döllner намекнул на уникальный концепт будущей модели, но дополнительные детали пока не раскрывал. Вероятно, электромобиль будет построен на архитектуре MEB, но официального подтверждения пока нет.

Audi ускорит разработку нового автомобиля для соблюдения срока его выхода на рынок в 2027 году, в ответ на увеличивающееся конкурентное давление, особенно со стороны китайских производителей электромобилей. Новый электромобиль будет производиться в Германии, вероятно, под названием A2/Q2, и скорее всего представит собой компактный кроссовер.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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