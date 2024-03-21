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Доктор Юрий Конев считает, что нужно законодательно ограничить вождение автомобиля людьми старше 75 лет, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения

Гериатр Конев считает 75-летний возраст пределом для вождения авто

1:45
Авто

Кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев объяснил Pravda. Ru, почему за рулём авто можно находиться до определённого возраста.

Гериатр Конев считает 75-летний возраст пределом для вождения авто
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее Pravda. Ru обращалась к теме вождения автомобиля людьми "серебряного" возраста. Юрий Конев считает, что в любом случае после 75 лет нахождение пожилого человека за рулём просто опасно.

"Острота реакции падает. Скорость принятия решения резко падает. Может, это и не есть печально для самого пациента. Он пожил. Но скольких он может погубить своим мощным автомобилем! Потеря сознания возможна кратковременная, так называемая дроп-атака, связанная либо с сосудистыми атрофическими процессами в головном мозге, либо с амилоидными процессами. Это путь к деменции. Когда показывают пожилого человека старше 80 лет, сидящего за рулем, меня всегда оторопь берет", — удивляется медик.

Юрий Конев уверен, что возраст автомобилистов нужно ограничить законодательно.

"Есть два понятия: возраст физический — календарный, паспортный и возраст биологический. Тут надо четко определять возраст биологический. Но нет законодательства о биологическом возрасте. И он, порою, опережает календарный. Человек должен сам понять, что он не тянет управлять уже машиной", — считает эксперт.

К слову, запрета на вождение автомобиля в определённом возрасте в других странах практически нет. Способность пожилого человека управлять транспортным средством оценивается, к примеру в США, тестом на зоркость. В Великобритании после водитель старше 75 лет сдаёт дополнительный экзамен на знание Правил дорожного движения.

До какого возраста можно водить автомобиль
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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