Жизнь или свобода: как определить, когда ваш близкий больше не может справиться за рулем?

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Как решить сложную проблему: когда старшее поколение больше не могут водить автомобиль

1:01
Авто

Разговор о непригодности родственников за рулем — один из самых трудных. Некоторое старшее поколение соглашаются отдать ключи добровольно, другие нет. Признаки проблем явны: игнорирование знаков, столкновения с препятствиями, заблуждение на знакомых дорогах.

Как решить сложную проблему: когда старшее поколение больше не могут водить автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Постепенное старение бейби-бумеров создает проблему растущего числа пожилых водителей, что приводит к увеличению числа аварий. Вопрос возрастного предела вождения остается сложным: средний возраст сдачи водительских прав — 75 лет, но это может меняться.

Большинство пожилых водителей предпринимают предосторожности, но рекомендуется прохождение курсов обновления вождения. Однако существуют признаки непригодности к управлению автомобилем, и в таких случаях возможны различные методы вмешательства: семейные совещания, участие врача, сообщение в ДМВ или даже использование небольшой лжи. Документы предварительного планирования вождения также могут упростить обсуждение проблемы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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