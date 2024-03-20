Жизнь или свобода: как определить, когда ваш близкий больше не может справиться за рулем?

Разговор о непригодности родственников за рулем — один из самых трудных. Некоторое старшее поколение соглашаются отдать ключи добровольно, другие нет. Признаки проблем явны: игнорирование знаков, столкновения с препятствиями, заблуждение на знакомых дорогах.
Постепенное старение бейби-бумеров создает проблему растущего числа пожилых водителей, что приводит к увеличению числа аварий. Вопрос возрастного предела вождения остается сложным: средний возраст сдачи водительских прав — 75 лет, но это может меняться.
Большинство пожилых водителей предпринимают предосторожности, но рекомендуется прохождение курсов обновления вождения. Однако существуют признаки непригодности к управлению автомобилем, и в таких случаях возможны различные методы вмешательства: семейные совещания, участие врача, сообщение в ДМВ или даже использование небольшой лжи. Документы предварительного планирования вождения также могут упростить обсуждение проблемы.
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