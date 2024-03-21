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Mazda внесет изменения на авторынке Европы с электрической версией модели 6

Mazda планирует выпустить электрический седан для рынка Европы

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Авто

Mazda планирует внести изменения на европейском авторынке, подготовив заявку на торговую марку "Mazda 6e" и соответствующий логотип. Это может свидетельствовать о намерении компании выпустить новый электрический седан, который заменит устаревший Mazda6.

Mazda планирует выпустить электрический седан для рынка Европы
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC0

Производство бензиновых версий Mazda6 ожидается завершить в следующем месяце, а модель не продавалась в Северной Америке с 2021 года. Хотя конкретные планы Mazda пока не известны, заявка на торговую марку указывает на намерение компании развивать собственные электромобили.

В прошлом Mazda имела небольшой успех с электромобилями в США, поэтому выпуск Mazda 6e на американском рынке маловероятен. Вместо этого компания сосредоточится на выпуске новых внедорожников и кроссоверов.

Mazda 6 вышла надёжной, но есть серьёзные нюансы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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