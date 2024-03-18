Не всем водителям нужно переходить на летние шины в одно и то же время

Водителям рассказали, на что ориентироваться для перехода на летние шины

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Для перехода на летние покрышки водителям рекомендуется ориентироваться на среднесуточную температуру. Обычно это следует делать, когда температура поднимается выше шести градусов Цельсия.

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Тем не менее, согласно автомобильному эксперту Егору Васильеву, это правило имеет некоторые особенности для горожан и жителей загородных районов. Живущим за городом лучше переходить на летние шины, когда снег и лед полностью исчезнут с дорог, что обычно происходит позже, чем в городе.

Важно помнить, что с осени прошлого года в России действуют штрафы за использование шин не по сезону или изношенных зимних шин. Поэтому с 1 июня по 31 августа за езду на зимних шинах можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Эксперт советует приобретать новые шины в конце сезона, когда часто предлагаются максимальные скидки. Это особенно актуально, учитывая постоянный рост цен: за последний год цены на летние шины в России выросли более чем на треть.

Основной рост цен наблюдается в сегменте премиальных шин из-за существенного изменения структуры поставок. Если раньше значительная часть продукции выпускалась на территории России, то сейчас приходится закупать за рубежом, что требует больше времени и денег.

Стоимость шин массового сегмента незначительно изменилась, добавил специалист.

При выборе шин важно обращать внимание на размер, указанный производителем в руководстве по эксплуатации. Также следует учитывать протектор шины и максимальную скорость, которую можно развивать на данной резине. Все эти факторы существенны для обеспечения безопасности и комфортной езды.