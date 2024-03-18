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Не всем водителям нужно переходить на летние шины в одно и то же время

Водителям рассказали, на что ориентироваться для перехода на летние шины

1:44
Авто

Для перехода на летние покрышки водителям рекомендуется ориентироваться на среднесуточную температуру. Обычно это следует делать, когда температура поднимается выше шести градусов Цельсия.

Водителям рассказали, на что ориентироваться для перехода на летние шины
Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Тем не менее, согласно автомобильному эксперту Егору Васильеву, это правило имеет некоторые особенности для горожан и жителей загородных районов. Живущим за городом лучше переходить на летние шины, когда снег и лед полностью исчезнут с дорог, что обычно происходит позже, чем в городе.

Важно помнить, что с осени прошлого года в России действуют штрафы за использование шин не по сезону или изношенных зимних шин. Поэтому с 1 июня по 31 августа за езду на зимних шинах можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Эксперт советует приобретать новые шины в конце сезона, когда часто предлагаются максимальные скидки. Это особенно актуально, учитывая постоянный рост цен: за последний год цены на летние шины в России выросли более чем на треть.

Основной рост цен наблюдается в сегменте премиальных шин из-за существенного изменения структуры поставок. Если раньше значительная часть продукции выпускалась на территории России, то сейчас приходится закупать за рубежом, что требует больше времени и денег.

Стоимость шин массового сегмента незначительно изменилась, добавил специалист.

При выборе шин важно обращать внимание на размер, указанный производителем в руководстве по эксплуатации. Также следует учитывать протектор шины и максимальную скорость, которую можно развивать на данной резине. Все эти факторы существенны для обеспечения безопасности и комфортной езды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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