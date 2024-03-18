Не попадайте в ловушку: 3 главных ошибки при смене шин, которые вас разорят

Во многих регионах России происходит активное таяние снега, и автолюбители уже задумываются о том, когда пора переходить с зимней резины на летнюю. Владелец шиномонтажной мастерской поделился с порталом njcar.ru наиболее распространёнными ошибками, совершаемыми водителями во время замены шин.
Многие не оптимально выбирают момент для замены резины, игнорируя среднесуточную температуру. Переход на летнюю резину следует производить лишь при её повышении до +5 градусов. Следовательно, не стоит спешить с переобувкой, учитывая, что ночные морозы ранней весной — обычное явление, так же как и утренний гололед.
Смена шин не должна ограничиваться лишь походом в шиномонтажную мастерскую. После замены резины необходимо провести проверку сход-развала, о чем забывает подавляющее большинство водителей. Эта относительно недорогая процедура не только снижает износ шин, но и повышает безопасность во время поездок на автомобиле.
И, наконец, не следует хранить шины без должного внимания. Неправильное хранение может привести к их деформации, что сделает их непригодными для дальнейшего использования.
Оптимальным вариантом будет хранение резины на дисках в прохладном, тёмном месте, подвешенной или сложенной в стопку. Если резина без дисков, то лучше ставить их вертикально.
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