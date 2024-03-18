Не попадайте в ловушку: 3 главных ошибки при смене шин, которые вас разорят

Шиномонтажник раскрыл три самые опасные ошибки при замене зимней резины на летнюю

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Во многих регионах России происходит активное таяние снега, и автолюбители уже задумываются о том, когда пора переходить с зимней резины на летнюю. Владелец шиномонтажной мастерской поделился с порталом njcar.ru наиболее распространёнными ошибками, совершаемыми водителями во время замены шин.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Многие не оптимально выбирают момент для замены резины, игнорируя среднесуточную температуру. Переход на летнюю резину следует производить лишь при её повышении до +5 градусов. Следовательно, не стоит спешить с переобувкой, учитывая, что ночные морозы ранней весной — обычное явление, так же как и утренний гололед.

Смена шин не должна ограничиваться лишь походом в шиномонтажную мастерскую. После замены резины необходимо провести проверку сход-развала, о чем забывает подавляющее большинство водителей. Эта относительно недорогая процедура не только снижает износ шин, но и повышает безопасность во время поездок на автомобиле.

И, наконец, не следует хранить шины без должного внимания. Неправильное хранение может привести к их деформации, что сделает их непригодными для дальнейшего использования.

Оптимальным вариантом будет хранение резины на дисках в прохладном, тёмном месте, подвешенной или сложенной в стопку. Если резина без дисков, то лучше ставить их вертикально.