Бешеный фургон с 335 лошадиными силами: Volkswagen собирается шокировать мир новым электрическим ID.Buzz GTX

Volkswagen анонсировала новый электрический фургон ID.Buzz GTX с 335 лошадиными силами

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Volkswagen объявила о планах представить новый высокопроизводительный автомобиль во время ежегодной пресс-конференции, которая состоится 21 марта. Компания опубликовала загадочное изображение на LinkedIn вместе с объявлением, показывая силуэт переднего фара электрического фургона ID. Buzz, что намекает на высокопроизводительную версию перевозчика людей от VW менее чем через месяц.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

ID.Buzz GTX, подтвержденный к производству в начале 2023 года, присоединится к другим спортивным электромобилям компании Volkswagen, таким как ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer, в расширяющемся списке высокопроизводительных, нулевых выбросов автомобилей от VW.

Volkswagen молчит о подробностях относительно ID. Buzz GTX, говоря только о том, что он будет развивать 335 лошадиных сил благодаря двойной системе полного привода, повторяя мощность ID.7 GTX. Мы также ожидаем других улучшений, таких как жесткая подвеска, улучшенные тормоза, большие колеса и спортивный интерьер.

ID.Buzz GTX находится в нашем поле зрения уже несколько месяцев. Прототип этой машины, предположительно, был замечен на дороге прошлым летом нашими фотографами-шпионами. Недавно его заметили на Nürburgring во время тестового сеанса для индустрии. Поэтому время этого анонса имеет смысл.

Пока неясно, планирует ли Volkswagen привезти эту высокопроизводительную версию ID. Buzz в Соединенные Штаты. Ни ID.3 GTX, ни ID.7 GTX Tourer не предназначены для продажи в США, и обычный ID. Buzz даже еще не поступил в продажу на американском рынке. Кроме того, электрическому GTI Volkswagen еще не одобрено для продажи в США. Поэтому, в условиях спада спроса на электромобили, спортивный электрический фургон звучит как очень узконаправленный продукт, который, возможно, не вызовет тот спрос, который ожидает VW. В любом случае, мы с удовольствием бы попробовали его.