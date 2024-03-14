Эксперт назвал самые надёжные варианты решения частых проблем с АКПП в машине

Раскрыты три проверенных способа решить самую частую проблему АКПП

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"Толчки" и "заикания" часто являются ключевыми признаками, указывающими на неполадки в автоматической трансмиссии. Алексей Шпикалов, директор по сервису и запасным частям в АГ "Авилон", поделился с "Российской газетой" советами о том, как избавиться от нестабильной работы АКПП.

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В первую очередь, важно проверить, соответствует ли уровень масла в коробке передач стандартам. Если масла недостаточно, это может стать причиной нежелательных скачков при смене передач.

Далее, одним из действенных способов минимизации рывков является замена трансмиссионного масла. Загрязнённое или устаревшее масло, потерявшее свои характеристики, часто становится причиной проблемы, отметил эксперт.

Третьим методом, позволяющим избавиться от проблем с АКПП, является обновление или перенастройка программного обеспечения трансмиссии. Любые другие подходы, по словам Шпикалова, должны включать диагностику и тщательный осмотр автоматической коробки передач.