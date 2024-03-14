Вашу машину ударили на парковке: что делать?

Как поступить, если ваша машина была повреждена на парковке

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Если вы обнаружили повреждения на своей машине, которых не было ранее, важно правильно реагировать на ситуацию. Сначала определите, является ли случай ДТП или хулиганством. В случае ДТП вызывайте ГИБДД, а если есть признаки хулиганства (например, царапины), обратитесь к участковому.

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Важно также собрать доказательства, такие как видеозаписи с камер или свидетельские показания. Если виновник найден, оформите протокол и возможно уголовное дело. Если виновник не найден, пытайтесь воспользоваться страховым полисом, хотя это может повлиять на стоимость страхования в будущем.