Эксперты журнала "За Рулем" утверждают, что включение автомобильного кондиционера с ручным управлением при отрицательной температуре за бортом не имеет смысла.
Современные автомобили автоматически отключают компрессор кондиционера при низких температурах, начиная примерно от -1 градуса по Цельсию.
Цель работы кондиционера в морозную погоду заключается в снижении влажности воздуха для борьбы с запотеванием стекол, но при низких температурах этот процесс неэффективен.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.