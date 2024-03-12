Опасности использования кондиционера в мороз: что скрывают от водителей?

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Работа кондиционера в мороз: что говорят эксперты

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Авто

Эксперты журнала "За Рулем" утверждают, что включение автомобильного кондиционера с ручным управлением при отрицательной температуре за бортом не имеет смысла.

Работа кондиционера в мороз: что говорят эксперты
Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0

Современные автомобили автоматически отключают компрессор кондиционера при низких температурах, начиная примерно от -1 градуса по Цельсию.

Цель работы кондиционера в морозную погоду заключается в снижении влажности воздуха для борьбы с запотеванием стекол, но при низких температурах этот процесс неэффективен.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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