Беспрецедентная революция: Mercedes-AMG выпускает гибридные суперкары с зарядкой 100 км за 5 минут

Mercedes-AMG представляет новые гибридные модели E 53 с быстрой зарядкой

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Mercedes-AMG представляет новые гибридные модели E 53 с системой экстремально быстрой зарядки. Эти модели комбинируют выдающуюся производительность и динамику вождения с долгим электрическим пробегом.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Максимальная мощность системы достигает 430 кВт (585 л. с.) с максимальным крутящим моментом 750 Нм. Батарея с энергией 28,6 кВтч позволяет автомобилю проехать более 100 км на электричестве.

Дополнительно предусмотрены возможности быстрой зарядки: от 10% до 80% за 20 минут. AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ обладает также усиленной конструкцией кузова и характерным дизайном AMG.