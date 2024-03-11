Эксперт назвал опасность конденсата в автомобиле

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Появление конденсата в жидкостях автомобиля вследствие изменений температуры может вызвать серьезные неисправности в машине, предупреждает автомобильный эксперт Галина Сущек.

Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Специалист отмечает, что если конденсат накапливается на крышке, горлышке маслозаливного отверстия или щупе, напоминает механизм шубы, то необходимо обратиться в автосервис для диагностики.

Галина Сущек также подчеркивает, что небольшое количество конденсата, капающего из выхлопной трубы, считается нормальным явлением. Однако, если его количество значительно увеличивается, необходимо проверить состояние глушителя.

В зимний и ранний весенний периоды из-за повышенной влажности конденсат может образовываться в салоне автомобиля. Это может привести к интенсивному запотеванию стекол и образованию плесени на обивке. Для предотвращения этого рекомендуется регулярно проводить сушку салона.