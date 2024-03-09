Эксперты назвали топ-5 худших автоматических коробок передач: стоит ли вам беспокоиться?

Исследование, проведенное журналом "За Рулем", выявило пять наиболее ненадежных автоматических коробок передач. На первом месте оказалась семиступенчатая коробка DSG (DQ200) с двумя сухими сцеплениями, часто страдающая от рывков и вибраций.
За ней следует коробка Hydra-matic GM 6T30/6T40 с проблемами перегревов и поломкой гидротрансформатора. На третьем месте — гидромеханическая КПП DP0/DP2 с недолговечностью гидротрансформатора.
Далее идет вариатор Jatco JF011E, страдающий от проскальзывания ремня и неправильной работы насоса. Замыкает список AMT от "АвтоВАЗа" с проблемами в режиме "Паркинг" и задержками при переключении передач.
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