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Холодная правда: китайские электрокары в беде! Что происходит с ними в суровые морозы

"РГ": автоэксперты провели исследование основных поломок китайских авто в мороз

1:57
Авто

В текущем зимнем сезоне были зафиксированы аномально низкие температуры, которые привели к трудностям с запуском и работой электроники автомобилей, особенно китайских марок. В условиях мороза автомобили из Китая, включая электрокары, испытывали различные неполадки, начиная от проблем с запуском двигателя и заканчивая неправильным отображением информации на дисплеях.

"РГ": автоэксперты провели исследование основных поломок китайских авто в мороз
Фото: Mos.ru by Е. Самарин is licensed under Public domain

Автоэксперты Юрий Пархоменко и Егор Васильев отметили, что китайские автомобили не проходят испытания на устойчивость к низким температурам, необходимые для российских климатических условий, что приводит к замерзанию сенсорных панелей и другим неполадкам. Среди проблем, выявленных зимой, были сбои в работе системы климат-контроля, мультимедийных и автоматических систем, а также замерзание стекол.

Однако стоит отметить, что китайские производители быстро реагируют на потребности рынка.

Максим Давиденко, глава отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг", отмечает, что хотя китайские автопроизводители проводят испытания на устойчивость к холоду, многие электромобили по-прежнему испытывают проблемы при низких температурах. Эти проблемы распространены не только среди китайских машин: в США отмечены замедление зарядки и уменьшение запаса хода у электромобилей Tesla в холодную погоду.

Сергей Цыганов с платформы "Дром" указал на то, что китайские заводы используют более дешёвые и менее надёжные компоненты, что делает проблемы при низких температурах более явными.

Зимой водители в основном жаловались на сбои в работе сенсорных панелей, мультимедийных систем, а также на снижение эффективности отопления салона и ухудшение характеристик аккумуляторов.

Эксперты также отмечают, что подобные проблемы характерны не только для китайских автомобилей, так как многие электромобили испытывают снижение производительности в условиях холода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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